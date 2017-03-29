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    ВБ перенес совет по выделению Украине $150 млн

    (обновлено: )11910
    Официальный представитель банка Мерием Грей сообщил, что совет директоров по проекту предоставления Украине 150 миллионов долларов действительно был перенесен на более широкое обсуждение.
    Всемирный банк
    112.ua

    КИЕВ, 29 мар – РИА Новости Украина. Всемирный банк решил перенести рассмотрение выделения Украине 150 миллионов долларов в рамках программы финансовой помощи с 31 марта на 2 мая. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель банка Мерием Грей.

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    "Совет директоров по данному проекту действительно был перенесен на более широкое обсуждение. На данном этапе мы не ожидаем изменений в документации", — сказала она.

    Ранее Всемирный банк намеревался выделить эти деньги по ускоренной процедуре.

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

    При этом к траншам МВФ привязаны и деньги и от других финансовых институтов и международных кредиторов, одним из крупнейших выступает Всемирный банк (с МВФ они входят в одну группу).

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