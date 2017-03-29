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29.03.201709:31
Курсы валют НБУ
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    Курс валют НБУ: евро подорожал до 29,45 грн

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2945,03 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,763 гривны за 10 рублей.
    Валюта
    REUTERS Kacper Pempel

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 29 марта, на уровне 2712,07 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2945,03 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,763 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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