Парламент Севастополя разрешил приватизировать завод Порошенко

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КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Депутаты законодательного собрания Севастополя утвердили во втором чтении программу приватизации государственного имущества города на ближайшие 3 года, включив в нее 11 предприятий, среди которых аэропорт и крупнейшая верфь города "Севморзавод имени Орджоникидзе", сообщила пресс-служба ЗС.

Перечень государственного имущества Севастополя, подлежащего приватизации, в результате внесенных поправок был сокращен с 21 до 11 государственных унитарных предприятий. Всего в Севастополе создано 43 ГУПа в 11 отраслях экономики, большинство из которых относится к сфере ЖКХ, многие из них признаны неэффективными.

По решению парламента приватизации подлежат госпредприятия аэропорт "Бельбек" и "Севастопольский морской завод имени С. Орджоникидзе", которые после 2014 года были национализированы решением городского правительства. Помимо них депутаты одобрили приватизацию сети автозаправочных комплексов, телекоммуникационной компании, винодельческого хозяйства города и управляющих компаний.

Ранее власти Севастополя планировали найти частного инвестора для строительства гражданского терминала и инфраструктуры аэропорта "Бельбек", однако к концу 2016 года "Бельбек" стал филиалом симферопольского аэропорта.

Севастопольский морской завод был основан в 1783 году и назывался Лазаревским Адмиралтейством. Во времена СССР он входил в число мировых лидеров по строительству плавучих кранов. С 2010 года до февраля 2015 года завод принадлежал концерну Петра Порошенко.