РФ не будет в ответ блокировать работу украинских компаний – Кремль

КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина. Москва не будет отвечать зеркально на блокировку в Украине магазинов российских компаний, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По сообщениям СМИ, в Киеве начали блокировать российские магазины "Спортмастер" и Gloria Jeans. В минувшие выходные активисты батальона "Азов" провели несколько демонстраций вблизи торговых центров.

"Конечно, не может идти и речи о том, чтобы Россия действовала какими-то варварскими методами, как это происходит на Украине, подвергая опасности права частных собственников", — сказал Песков журналистам.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, может ли РФ пойти на зеркальные ответные меры.

"Россия никогда не нарушала международные договоренности, обязательства, никогда не нарушала права инвесторов. В этом плане очень легко пошатнуть доверие, потерять реноме страны, которая обеспечивает комфортные условия для инвесторов. Потом потребуются десятки лет, чтобы снова такое реноме заработать", — сказал Песков.

Смотрите также: "Азов" против "Сбербанка". Это Аваков дергает за нитки — Золотарев

Ране члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", сообщили, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков. Во вторник акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева была прекращена.