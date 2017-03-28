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28.03.201709:20
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    Курс валют НБУ: евро подорожал до 29,57 грн

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    Экономика Украины, курс гривны, цена нефти (448)

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    Согласно данным регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2956,75 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,762 гривны за 10 рублей.
    Евро и доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 28 марта, на уровне 2715,35 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2956,75 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,762 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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