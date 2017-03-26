наверх
26.03.201707:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Экономика

    ДНР ведет переговоры о поставках из РФ сырья для промпредприятий

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (211)

    13510
    По информации министерства промышленности и торговли самопровозглашенной Донецкой народной республики, ведутся переговоры с потенциальными поставщиками сырья из РФ, горно-обогатительными комбинатами, ферросплавными заводами, угледобывающими предприятиями.
    Состав с углем ожидает отправку в Донецк
    AP Photo/Mstyslav Chernov

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. ДНР ведет переговоры с российскими компаниями о поставках сырья для промышленных предприятий республики, сообщил в субботу РИА Новости в министерстве промышленности и торговли самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

    "Ведутся переговоры с потенциальными поставщиками сырья из Российской Федерации, горно-обогатительными комбинатами, ферросплавными заводами, угледобывающими предприятиями. Анализируются местные производители угольных концентратов", — сказали в Минпромторге республики.

    В министерстве отметили, что также ведется поиск рынков сбыта готовой продукции.

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

    Читайте также: Власть поиграла мускулами. Адвокат о задержании "блокировщиков" Донбасса 

    СНБО одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: прощание
    Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в Балаклее. Видео
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске
    Задержания в Киргизии
    Массовые беспорядки и разгон митинга в Бишкеке