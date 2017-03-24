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24.03.201708:51
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    Экономика

    Курс валют НБУ: евро - 29,18 грн, доллар - 27,05

    Тема:

    Экономика Украины, курс гривны, цена нефти (447)

    (обновлено: )18
    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2918,44 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,704 гривны за 10 рублей, сообщается на сайте регулятора.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 24 марта, на уровне 2705,77 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2918,44 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,704 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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