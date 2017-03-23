наверх
23.03.201719:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.09+ 0.09
  • USD26.92+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Минфин: техническая миссия МВФ начала работу в Украине

    Тема:

    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (321)

    2201
    По информации Министерства финансов, техническая миссия МВФ начала свою работу в Украине. Среди ключевых вопросов в повестке дня - оценка и рекомендации МВФ по концепции развития Государственной фискальной службы Украины.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) в четверг начала работу в Украине, сообщило Министерство финансов страны в Facebook.

    Международный валютный фонд. Архивное фото
    PAUL J. RICHARD/AFP
    МВФ - Украине: "Sorry, darling! Выбирайся сама"

    Читайте также: Четыре пишем, Донбасс в уме. НБУ передал МВФ отредактированный макропрогноз

    Накануне заседания совета директоров МВФ, которое было запланировано на понедельник, глава регионального представительства фонда ву Украине Жером Ваше сообщил о его переносе. По данным пресс-службы фонда, заседание отсрочено в связи с необходимостью "оценить влияние последних событий на программу сотрудничества". Министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что вопрос о выделении Киеву четвертого транша от МВФ сняли после встречи "большой двадцатки" (G20) в минувшую пятницу.

    "Техническая миссия МВФ начала свою работу в Украине", — говорится в сообщении.

    Среди ключевых вопросов в повестке дня — оценка и рекомендации МВФ по концепции развития Государственной фискальной службы Украины, отметили в Минфине.

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Мощный взрыв на военных складах в Балаклее
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ