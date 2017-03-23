Минфин: техническая миссия МВФ начала работу в Украине

MANDEL NGAN/AFP

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) в четверг начала работу в Украине, сообщило Министерство финансов страны в Facebook.

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Накануне заседания совета директоров МВФ, которое было запланировано на понедельник, глава регионального представительства фонда ву Украине Жером Ваше сообщил о его переносе. По данным пресс-службы фонда, заседание отсрочено в связи с необходимостью "оценить влияние последних событий на программу сотрудничества". Министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что вопрос о выделении Киеву четвертого транша от МВФ сняли после встречи "большой двадцатки" (G20) в минувшую пятницу.

"Техническая миссия МВФ начала свою работу в Украине", — говорится в сообщении.

Среди ключевых вопросов в повестке дня — оценка и рекомендации МВФ по концепции развития Государственной фискальной службы Украины, отметили в Минфине.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.