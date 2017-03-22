В НБУ увидели позитив от запрета денежных переводов из РФ в Украину

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Решение России о запрете переводов в Украину через международные платежные системы без открытия счета не повлияет на украинскую банковскую систему, убежден первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

Госдума РФ на пленарном заседании в среду, 22 марта, приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем.

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"Я не думаю, что это окажет влияние на банковскую систему, потому что сумма незначительная, и украинцы настолько креативные, что они найдут другие способы перевести средства", — цитирует агентство УНИАН Смолия.

По его словам, за два месяца 2017 года Украина получила из России с помощью международных платежных систем порядка 90 миллионов долларов, а наиболее популярными каналами для перевода средств без открытия счета, которые теперь не будут работать, являлись Western Union и MoneyGram, однако межбанковские переводы продолжают работать.

"Если человек откроет счет в банке, то межбанковские расчеты сегодня проводятся. Наоборот, теперь отправитель и получатель средств будут идентифицированы, и расчеты будут более прозрачными. Это будет способствовать детенизации экономики", – добавил Смолий.

Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).

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Как сообщалось, НБУ по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против "дочек" российских банков. решение вступает в силу с 23 марта.



