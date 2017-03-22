Сумма претензий "Газпрома" в Стокгольме может вырасти - "Нафтогаз"

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Общая сумма претензий "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже составляет 50 миллиардов долларов и может увеличиться до 80 миллиардов долларов до конца действия газовых контрактов, заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Газпром" по правилу "бери или плати" требует от нас уже 50 миллиардов долларов, дополнительно будет еще 30 (до конца действия контрактов до 2019 года), с их стороны общая сумма 80 миллиардов (будет — Ред.)", — сказал он в ходе онлайн конференции на сайте украинского издания "Новое время. Бизнес" в среду.

Он напомнил, что "Нафтогаз" со своей стороны требует от "Газпрома" 17 миллиардов долларов с процентами по контракту на поставки газа, и еще около 12 миллиардов долларов по контракту на транзит газа, таким образом, общая сумма претензий украинской компании уже составила примерно 30 миллиардов. Однако, по словам Витренко, поскольку контракты действуют до 2019 года, то до конца их действия сумма претензий "Нафтогаза" может увеличиться примерно до 50 миллиардов долларов.

"Мы приблизительно выйдем на 50 миллиардов долларов исковых требований", — сказал Витренко.

Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренных контрактом.

"Нафтогаз" должен ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа в рамках условия "бери или плати" по контракту на поставку газа от 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом". При этом в первом квартале 2016 года условие "бери или плати" не применялось, поскольку действовал зимний газовый пакет.

Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года, но продолжает закупать транзитный газ в ЕС. По итогам трехсторонних переговоров с участием ЕК 9 декабря украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и Украину. Глава Минэнерго РФ Александр Новак тогда говорил, что стороны не имеют разногласий по цене газа в четвертом квартале. Однако Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".