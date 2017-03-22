Пенсионный фонд сообщил, сколько средств было выделено на пенсии для ЛДНР

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КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Пенсионный фонд Украины в минувшем году перечислил внутренне перемещенным лицам из неконтролируемых Киевом районов Донбасса пенсий на 11,5 млрд грн, что вдвое меньше, чем в 2015 году, говорится в годовом отчете председателя ПФУ Андрея Зарудного.

В 2016 году расходы на пенсионные выплаты по всей Украине составили 249,8 млрд грн, что на 12,3 млрд грн меньше по сравнению с 2015 годом. Это уменьшение связано, в основном, с приостановкой выплат пенсионерам из числа ВПЛ (внутренне перемещенным лицам), сообщают "Наші гроші".

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Всего на пенсионные выплаты пенсионерам из числа ВПЛ в 2016 году направлено 11,5 млрд грн, что на 17,9 млрд грн меньше по сравнению с 2015 годом, когда годовые выплаты для пенсионеров ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) достигали почти 30 млрд грн.

"В целом в результате проведенных мероприятий по подтверждению правомерности пенсионных выплат лицам из числа ВПЛ экономия средств Пенсионного фонда Украины составила 13,5 млрд гривен", — говорится в отчете.

В декабря 2016 года пенсии выплачивались 548,9 тыс. пенсионеров из числа ВПЛ, что на 407,1 тыс. меньше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. На территориях Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных украинской власти, на август 2014 года находилось 1 278,2 тыс. пенсионеров.

Уменьшение количества пенсионеров с ОРДЛО, которым Украина продолжает платить пенсии, произошло из-за усиления верификационных мер со стороны Пенсионного фонда и СБУ.

В 2016 году все пенсионеры из числа ВПЛ переведены на получение выплат через счета и сеть "Ощадбанка" и введена их постоянная верификация, в том числе путем выдачи электронных пенсионных удостоверений (в 2016 году оформлена выдача 216,7 тыс. ЭПП).

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"При этом точных данных о численности пенсионеров, находящихся на неподконтрольной территории, в частности об умерших и выехавших в другие страны, нет", — отмечает Пенсионный фонд Украины.

Ранее в Минсоцполитики сообщили, что в Украине зарегистрированы 1,6 млн переселенцев.