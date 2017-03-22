"Электротяжмаш" изготовит гидрогенераторы для Киевской ГАЭС

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Укриана. Государственное предприятие "Электротяжмаш" спроектирует и изготовит три гидрогенератора для Киевской ГАЭС ("Укргидроэнерго"), сообщила пресс-служба предприятия.

"Завод "Электротяжмаш" подписал контракт с ПАО "Турбоатом" на изготовление гидрогенераторов для Киевской ГАЭС ("Укргидроэнерго"). Период реализации проекта – 2017-2021 годы. Согласно условиям контракта, "Электротяжмаш" спроектирует и изготовит три гидрогенератора "под ключ", проведет их сборку, испытания, шеф-надзор пуска и ввода в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

По данным "Электротяжмаша", работы будут выполняться в рамках проекта "Реабилитация гидроэлектростанций", который реализуется благодаря финансированию Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

"Мы приложили максимум усилий, чтобы выиграть тендер на проведение этих работ. "Электротяжмаш" поставляет гидрогенераторы для электростанций "Укргидроэнерго" с 1950-х годов и имеет большой опыт сотрудничества с этой компанией. Поэтому предприятие будет принимать самое активное участие в модернизации энергогенерирующей базы Киевской ГАЭС", – цитирует пресс-служба и. о. директора завода "Электротяжмаш" Дмитрия Костюка.

ЕБРР и Украина в 2012 году подписали кредитное соглашение, средства по которому будут направлены на модернизацию гидромеханического и электромеханического оборудования на семи гидроэлектростанциях (Киевской ГЭС и ГАЭС, Каневской ГЭС, Кременчугской ГЭС, Днепродзержинской ГЭС, ДнепроГЭС-1 и ДнепроГЭС-2), закупку оборудования, системы контроля плотины Киевской ГАЭС.