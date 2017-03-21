Для импорта угля Украине нужно найти 6 млрд гривен - Марунич

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Украина будет покупать уголь в США, Австралии или Южной Африке. Такие планы озвучил глава правительства Владимир Гройсман. При этом он анонсировал, что в этом году Украина должна более чем на полмиллиарда кубов увеличить добычу собственного газа.

Об импорте угля высказался в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Вот во всей Южно-Африканской республике добывается три миллиона тонн. Вероятно, в других дислокациях или странах также есть уголь, который может купить Украина, в принципе, ничего сложного, если деньги есть, ничего сложного в закупке нет, кроме того, что надо его себе еще поставить каким-то образом, но это уже другой вопрос. Есть деньги — платятся деньги, уголь покупается, нет вопросов. Это большие деньги. Большой тариф надо будет ввести, иначе я не совсем понимаю, откуда возьмутся. Нужно дополнительно шесть миллиардов гривен где-то найти, потому что в тарифе их нет сейчас. Вот и все. Поэтому они будут искать, покупатели, эти деньги, каким образом? Где покупать валюту? Это, пожалуй, их личные проблемы. Это личная проблема компании "Центрэнерго", компании "Донбассэнерго" и компании ДТЭК", — считает эксперт.

Напомним, крупнейшая в Украине частная энергокомпания ДТЭК, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, направила другой частной энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" официальное письмо с призывом не закупать для потребностей Старобешевской ТЭС уголь, произведенный на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.