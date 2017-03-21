Украина обжаловала решение о возмещении $11,7 млн убытков британской JKX

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Минюст Украины обжаловал в Высоком суде Великобритании решение международного арбитража о возмещении 11,7 миллиона долларов британской нефтегазовой компании JKX Oil & Gas Plc, владеющей в Украине нефтегазовыми активами, сообщила во вторник пресс-служба компании.

В феврале Международный арбитражный суд вынес решение по иску JKX Oil & Gas Plc, которым обязал Украину возместить компании 11,7 миллиона долларов убытков в виде компенсации за нарушение украинской стороной межправительственного договора с Великобританией об обоюдной защите инвестиций. По данным Минюста Украины, таким образом суд удовлетворил менее 5% исковых требований компании, которая изначально требовала возместить более 250 миллионов долларов. Рассмотрение дела проходило по регламенту UNCITRAL 2010 (United Nations Commission on International Trade Law, Комиссия ООН по праву международной торговли).

"Вчера во второй половине дня компания получила от министерства юстиции Украины повестку о вызове в Высокий суд Великобритании, в которой JKX определяется как ответчик в иске об отмене недавнего арбитражного решения UNCITRAL против Украины в пользу JKX", — говорится в сообщении.

Основанием для обжалования решения стало "утверждение, что арбитражный суд якобы допустил "существенную неточность" в ходе арбитражных слушаний, сообщили в компании.

Основным активом JKX Oil & Gas Plc на Украине является "Полтавская газонефтяная компания", которая занимается добычей углеводородов на месторождениях в Полтавской области.

В середине февраля 2015 года JKX инициировала арбитражное разбирательство против правительства Украины, обвиняя его в нарушении договора к Энергетической хартии и двусторонних соглашений о защите инвестиций, заключенных Украиной с Великобританией и Нидерландами. Компания добивалась компенсации за потери, которые она понесла в результате нарушения Украиной договорных обязательств, в том числе неспособности Украины гарантировать "справедливые и равные" условия для инвестиций JKX. В частности, JKX добивалась компенсации рентных платежей на сумму около 180 миллионов долларов, которые компания заплатила за возможность добывать нефть и газ на территории страны с 2011 года.