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    Экономика

    Минфин привлек в госбюджет 591 млн грн на ОВГЗ-аукционе

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    По данным ведомства, 573,232 млн грн Минфин привлек в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 2 года со средневзвешенной доходностью 15,09% годовых.
    Министерство финансов Украины. Архивное фото
    Фото "Телеграф"

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 590,768 млн грн, сообщается на сайте министерства.

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    По данным ведомства, в том числе 573,232 млн грн Минфин привлек в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 2 года со средневзвешенной доходностью 15,09% годовых, еще 17,536 млн грн — гривневых облигаций сроком обращения 1 год с доходностью 14,95% годовых.

    Размещение бумаг сроками 3, 6 и 9 месяцев не состоялось.

    Ранее глава Минфина Александр Данилюк заявил, что Украина планирует в 2017 году выйти на внешние рынки заимствований, но о больших суммах привлечения средств речь не идет.

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