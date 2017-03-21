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    Гройсман: правительство работает с МВФ по прогнозам в экономике

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    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by (316)

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    Премьер заявил, что МВФ уточняет, в частности, показатели торгового баланса Украины и рост ВВП в связи с негативными последствиями энергетической блокады.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Власти Украины работают с Международным валютным фондом по уточнению прогнозов роста украинской экономики, сообщила во вторник пресс-служба Кабмина со ссылкой на премьер-министра страны Владимира Гройсмана.

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    Гройсман заявил об уточнении прогнозов в эфире украинского телеканала ICTV.

    "Говоря об оценках ущерба от блокады, премьер-министр отметил, что правительство сейчас работает над уточнением прогнозов, в том числе c Международным валютным фондом", — сообщила пресс-служба кабмина.

    Премьер заявил, что МВФ уточняет, в частности, показатели торгового баланса Украины и рост ВВП в связи с негативными последствиями энергетической блокады.

    Совет директоров МВФ перенес запланированное ранее на 20 марта рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования страны, где МВФ планировал одобрить выделение Киеву 1 миллиарда долларов транша. Украинские власти пояснили, что получение транша затягивается из-за того, что МВФ нужны скорректированные экономические прогнозы от Украины из-за торговой блокады Донбасса.

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