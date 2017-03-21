Банки РФ не имеют спроса на покупку в Украине - Шевченко

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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже. Об этом заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, в НБУ это считают лучшим способом покинуть рынок Украины, поскольку в сегодняшних условиях о дальнейшем развитии этих банков не может идти речи. При этом, по словам Екатерины Рожковой, под гарантию Фонда гарантирования вкладов попадают лишь 8,5 миллиарда гривен вкладов физических лиц.

В целом банки с российским госкапиталом имеют обязательства на 36 миллиардов гривен: 21 млрд грн — перед физлицами и 15 млрд грн — перед юридическими лицами.

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Ситуацию с банковской системой Украины обсудил в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по банковским вопросам Игорь Шевченко.

"На сегодняшний день почти ни один банк, который представлен в Украине, в том числе и банки-нерезиденты и российские, и не российские, не имеют фактического спроса на то, чтобы их кто-то приобрел. И это глобальная проблема в целом банковской системы Украины. Поэтому нельзя говорить, что на российские банки больше спроса, а на иностранные — меньше. Спроса нет вообще", — сказал Шевченко.

Также он отметил, что более 90% банков, в том числе с иностранным капиталом, заявили о готовности быть проданными.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Финучреждениям запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.