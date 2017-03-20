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    "Газпром" обжаловал штраф АМКУ на 172 млрд грн

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    Как сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев, Антимонопольный комитет незамедлительно передаст в исполнительную службу вступившее в законную силу решение суда.
    Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. "Газпром" в кассационном порядке обжаловало решение Киевского апелляционного хозяйственного суда о принудительном взыскании с компании штрафа в размере 85,9 миллиарда гривен и пени аналогичного размера, заявил LIGA.net председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.

    Дмитрий Марунич
    Украинское фото
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    "Было принято решение апелляционной инстанции. Газпром обжаловал решение в кассации", — сказал Терентьев.

    По словам председателя АМКУ, его ведомство незамедлительно передаст в исполнительную службу вступившее в законную силу решение суда.

    Ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) направил в Хозяйственный суд Киева иск о принудительном взыскании с "Газпрома" штрафа на 86,86 миллиарда гривен (3,4 миллиарда долларов) и пени на такую же сумму за просрочку уплаты штрафа, сославшись на то, что российская компания отказывается осуществить выплаты в добровольном порядке.

    АМКУ еще в 2015 году выписал штраф "Газпрому" за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. На выплату штрафа "Газпрому" был дан срок до 12 апреля 2016 года. "Газпром" тогда высказывал удивление относительно выставленного штрафа, поскольку не осуществляет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу Украины" на западной границе РФ.

    Позже "Газпром" обжаловал штраф в украинском суде, однако иск был возвращен компании без рассмотрения. При этом украинские суды всех инстанций, включая Верховный суд, являющийся последней судебной инстанцией в Украине, отказали в удовлетворении жалобы "Газпрома", в которой он просил признать незаконность такого возврата.

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