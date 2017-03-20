Украина попала в ТОП-5 международного рейтинга по развитию электрокаров

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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Украина получила пятое место в международном рейтинге по темпам развития электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония. Быстрее электрический транспорт развивается лишь в Исландии, Швеции, Норвегии и Китае.

Исследование опубликовало крупнейшее независимое издание об электротранспорте InsideEVs.com

Место в рейтинге определялось следующим образом. Каждая страна, принявшая в участие в исследовании, получала определенное количество балов по нескольким критериям. Среди них – политическая поддержка развития "зеленого" транспорта, динамика доли электрокаров на рынке авто, темпы развития инфраструктуры и так далее. Максимальный бал, который можно было получить – 100, однако лишь две страны смогли пересечь отметку в 50 баллов: Норвегия и Китай.

Главная причина, по которой Украина набрала почти 39 баллов и попала в пятерку лидеров, – быстрый рост доли электрокаров в числе новых автомобилей, купленных украинцами в прошлом году. По данным InsideEVs.com, среди машин, зарегистрированных впервые в 2016 году, на электромобили приходится 4%.

Напомним, темп реформ в Украине пошел на спад в 2016 году.