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    Экономика

    Украина попала в ТОП-5 международного рейтинга по развитию электрокаров

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    Место в рейтинге определялось следующим образом. Каждая страна, принявшая в участие в исследовании, получала определенное количество балов по нескольким критериям.
    Электрокар. Архивное фото
    Фото из архивных источников

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Украина получила пятое место в международном рейтинге по темпам развития электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония. Быстрее электрический транспорт развивается лишь в Исландии, Швеции, Норвегии и Китае.

    Исследование опубликовало крупнейшее независимое издание об электротранспорте InsideEVs.com

    Место в рейтинге определялось следующим образом. Каждая страна, принявшая в участие в исследовании, получала определенное количество балов по нескольким критериям. Среди них – политическая поддержка развития "зеленого" транспорта, динамика доли электрокаров на рынке авто, темпы развития инфраструктуры и так далее. Максимальный бал, который можно было получить – 100, однако лишь две страны смогли пересечь отметку в 50 баллов: Норвегия и Китай.

    Главная причина, по которой Украина набрала почти 39 баллов и попала в пятерку лидеров, – быстрый рост доли электрокаров в числе новых автомобилей, купленных украинцами в прошлом году. По данным InsideEVs.com, среди машин, зарегистрированных впервые в 2016 году, на электромобили приходится 4%.

    Напомним, темп реформ в Украине пошел на спад в 2016 году.

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