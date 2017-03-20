Госбанки РФ продадут свои "дочки" в Украине очень дешево - депутат ГД

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Украинские "дочки" российских банков будут проданы, скорее всего, местным банкам с большой скидкой из-за давления местных властей, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы РФ по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучка" "ВТБ"), Проминвестбанка ("дочка" "ВЭБ"а) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. В воскресенье замглавы ЦБ Украины Екатерина Рожкова сообщила, что все госбанки РФ в Украине ведут переговоры о продаже бизнеса.

"Будут проданы, но с большим дисконтом. Я думаю, что ("дочки" банков РФ в Украине — Ред.) купит, прежде всего, местный бизнес, учитывая, что это качественные организации с хорошим персоналом, передовыми технологиями, капитализированные. Конечно, их могут выкупить местные банки для усиления конкурентных позиций, тем более, когда есть возможность купить дешевле реальной стоимости", — сказал Аксаков.

По мнению депутата, российские банки в Украине являются самыми благополучными и устойчивыми на фоне местных кредитных организаций, "но продавать банки в тяжелой макроэкономической ситуации, когда в принципе тяжело работать и этот бизнес является сейчас неинтересным для инвесторов, конечно, это неправильно. Но их понуждают местные политики, чтобы они уходили с рынка. И это минус, который будет влиять на стоимость продажи". "Несмотря на то, что они качественные и так далее, эта политическая составляющая, этот террор, который развязан на Украине и сама тяжелейшая макроэкономическая ситуация не стимулируют продать за адекватную цену наши банковские институты", — добавил Аксаков.

Госбанки РФ уже заявляли о намерении уйти из Украины. Так, "ВТБ" нашел покупателя на "БМ Банк" и рассчитывает завершить сделку в марте. Руководство "ВТБ" не исключало и полный уход с украинского рынка. Также ведется активная работа по продаже "Проминвестбанка". По словам главы "ВЭБ"а Сергея Горькова, сделка находится на финальной стадии, и он надеется, что санкции не приведут к снижению стоимости актива.

"Сбербанк" после введения санкций еще не делился своими планами относительно продажи бизнеса в Украине. Осенью его глава Герман Греф заявлял, что банк не намерен уходить с украинского рынка, несмотря на убытки, в декабре — что не видит быстрых перспектив выхода с украинского рынка, а в марте — что до конца 2017 года "Сбербанк" примет решение по поводу украинского бизнеса.