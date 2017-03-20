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    Экономика

    Коновалов: условия захода лоукостеров в Украину неизвестны

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов заявил, что Министерство инфраструктуры не оглашает условия входа лоукостеров в Украину.
    Вячеслав Коновалов
    gs.fm

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В Украине уже в этом году могут зайти еще два лоукостера. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Ранее он неоднократно называл 2017-й годом лоукостеров в Украине.

    Самолет авиакомпании Emirates во время полета
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Режим "открытого неба" не стал привлекательным для лоукостеров — эксперт

    Какие именно авиакомпании могут появиться у нас в стране, рассказал аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "Сейчас объявили, что будет ирландский Ryanair заходить. Ходят слухи, что появится еще один британец, и еще один из Норвегии. Но самый главный вопрос — на каких условиях у нас допустят этих лоукостеров. Потому что почему-то у нас объявляют, что у нас сейчас будет эра лоукостеров, но никаких нормативных документов не публикуют. В этом вся проблема. Эти условия просто не оглашаются Министерством", — отметил эксперт.

    ​Ранее сообщалось, что венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, начнет выполнять полеты из Львова в столицу Германии, Берлин, а также запустит три новых рейса из Киева в польские города Познань и Люблин и Франкфурт-Хан в Германии. Как отмечалось, забронировать билеты уже можно на официальном сайте перевозчика по тарифам от 579 грн/19,99 евро в одном направлении, включая все налоги и обязательные сборы.

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