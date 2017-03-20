Коновалов: условия захода лоукостеров в Украину неизвестны

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В Украине уже в этом году могут зайти еще два лоукостера. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Ранее он неоднократно называл 2017-й годом лоукостеров в Украине.

Какие именно авиакомпании могут появиться у нас в стране, рассказал аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Сейчас объявили, что будет ирландский Ryanair заходить. Ходят слухи, что появится еще один британец, и еще один из Норвегии. Но самый главный вопрос — на каких условиях у нас допустят этих лоукостеров. Потому что почему-то у нас объявляют, что у нас сейчас будет эра лоукостеров, но никаких нормативных документов не публикуют. В этом вся проблема. Эти условия просто не оглашаются Министерством", — отметил эксперт.

​Ранее сообщалось, что венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, начнет выполнять полеты из Львова в столицу Германии, Берлин, а также запустит три новых рейса из Киева в польские города Познань и Люблин и Франкфурт-Хан в Германии. Как отмечалось, забронировать билеты уже можно на официальном сайте перевозчика по тарифам от 579 грн/19,99 евро в одном направлении, включая все налоги и обязательные сборы.