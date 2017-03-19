"Укрэнерго": Киев не начал поставки антрацита из альтернативных источников

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. И. о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что Украина не начала поставки из альтернативных источников угля антрацитовой марки.

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Как известно, дефицит угля антрацитовой марки в стране возник после прекращения поставок из Донбасса.

Правительство Украины 15 февраля приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок антрацита из Донбасса. На этой неделе правительство продлило чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц, до середины апреля.

Решение, в частности, предусматривает экономию антрацита за счет увеличения доли атомной электроэнергии и электроэнергии, производимой на ТЭС, работающих на газовом угле, дефицита которого в Украине нет. Также предусмотрено в случае необходимости применение веерных отключений электроэнергии.

"Пока не начались поставки антрацита с других источников. Мы считаем, что дополнительные финансовые ресурсы, которые имеет тепловая генерация благодаря работе последний месяц, они позволят начать этот процесс", — сказал Ковальчук в воскресенье в эфире телеканала "Интер".

Он отметил, что "Укрэнерго" может гарантировать, что в ближайший месяц энергосистема Украины будет работать в стабильном режиме, но если к маю запасы антрацита не будут пополнены, могут возникнуть перебои в ее работе.