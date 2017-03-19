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    "Укрэнерго": Киев не начал поставки антрацита из альтернативных источников

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (174)

    (обновлено: )27430
    Как сообщается, "Укрэнерго" гарантирует, что в ближайший месяц энергосистема Украины будет работать в стабильном режиме, но если к маю запасы антрацита не будут пополнены, могут возникнуть перебои в ее работе.
    Здание Укрэнерго. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. И. о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что Украина не начала поставки из альтернативных источников угля антрацитовой марки.

    Цена блокады Донбасса для Украины. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Цена блокады Донбасса для Украины

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    Как известно, дефицит угля антрацитовой марки в стране возник после прекращения поставок из Донбасса.

    Правительство Украины 15 февраля приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок антрацита из Донбасса. На этой неделе правительство продлило чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц, до середины апреля.

    Решение, в частности, предусматривает экономию антрацита за счет увеличения доли атомной электроэнергии и электроэнергии, производимой на ТЭС, работающих на газовом угле, дефицита которого в Украине нет. Также предусмотрено в случае необходимости применение веерных отключений электроэнергии.

    "Пока не начались поставки антрацита с других источников. Мы считаем, что дополнительные финансовые ресурсы, которые имеет тепловая генерация благодаря работе последний месяц, они позволят начать этот процесс", — сказал Ковальчук в воскресенье в эфире телеканала "Интер".

    Он отметил, что "Укрэнерго" может гарантировать, что в ближайший месяц энергосистема Украины будет работать в стабильном режиме, но если к маю запасы антрацита не будут пополнены, могут возникнуть перебои в ее работе.

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