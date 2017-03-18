Минфин в этом году не будет докапитализировать "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк"

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины в 2017 году не планирует докапитализацию государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка", сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

"Мы не ожидаем докапитализации "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" в этом году", — сказала Маркарова.

По ее словам, докапитализация этих финучреждений по результатам проведенного Национальным банком стресс-тестирования и переоценки кредитных рисков в рамках новых правил регулятора уже завершена.

По ее словам, возможно, что дополнительный капитал понадобится национализированному в декабре прошлого года "ПриватБанку", сумма которого станет известна после завершения аудита в этом финучреждении.

Маркарова также отметила, что Минфин в этом году не ожидает существенных объемов кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц, поскольку наибольшая нагрузка на фонд была в прошлые годы.

В начале марта сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение о докапитализации государственных банков "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк" на 4,7 млрд гривен и 5,4 млрд гривен соответственно путем выпуска 15-летних облигаций внутреннего госзайма в обмен на акции банков.