Новая система отчислений в Пенсионный фонд бездарна – Лановой

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров в этом году намерен обеспечить повышение пенсий. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

По словам главы правительства, для этого необходимо провести пенсионную реформу, что также должно произойти до конца года. Реформа, по прогнозам должна ликвидировать дефицит Пенсионного фонда до 2024 года, который в декабре прошлого года был на уровне 150 млрд гривен.

Повысятся ли пенсии в этом году, рассказал экс-министр экономики Украины, президент "Центра рыночных реформ Украины" Владимир Лановой в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Дело в том, что бездарно изменили систему отчислений в Пенсионный фонд. Уменьшили ЕСВ в два раза и другие взносы и тем самым искусственно уменьшили поступления в Пенсионный фонд. Хорошо, вы делаете налоговые изменения позитивного характера, так найдите ресурс, чтобы заполнить то, чего не хватает из-за таких изменений. Они ничего не сделали. Они 50 млрд забирают на субсидии, а в Пенсионном фонде уже бешеная дыра и никто не собирается на самом деле повышать пенсии", — считает эксперт.

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