наверх
17.03.201723:50
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Экономика

    ЕК направила Порошенко письмо с претензиями из-за энергорегулятора

    (обновлено: )182
    Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович настойчиво просит президента Украины Петра Порошенко выполнить закон о Национальной комиссии и назначить двух членов Конкурсной комиссии.
    Марош Шефчович
    AFP PHOTO/JOHN THYS

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Европейская комиссия (ЕК) высказала президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману свое недовольство относительно затягивания принятия законопроекта о создании прозрачного энергетического регулятора.

    Коллаж
    РИА Новости Украина
    Что скрыли от всех нас в "секретном" Меморандуме с МВФ?

    Соответствующее письмо вице-президента ЕК Мароша Шефчовича обнародовала "Экономическая правда".

    В письме, в частности, говорится о том, что принятие закона об энергетическом регуляторе является одним из условия получения 600 миллионов евро помощи от ЕС.

    Читайте также — Весна и лето 2017: трансформация Европы

    Также в ЕК уверены, что создание прозрачного органа позволит привлечь новые инвестиции в Украину и отмечают, что НКРЭКУ не пользуется экспертной помощью, которую предлагает ЕС.

    "Анализ упомянутых недавних решений регулятора экспертами ЕС показал, что, к сожалению, используемые методологии не полностью отвечают лучшей европейской практике", – пишет Шефчович.

    Экономическая правда
    Письмо Мароша Шефчович Петру Порошенко

    В связи с этим вице-президент Еврокомиссии просит Петра Порошенко выполнить закон о Национальной комиссии и назначить двух членов Конкурсной комиссии.

    Смотрите также: Сколько платят за коммуналку в Украине и мире

    Напомним, в феврале текущего года народный депутат от "Самопомочи" Лев Подлисецкий в связи со скандальными решениями НКРЭКУ по формуле "Роттердам+" и новой методологией присоединения к сетям, заявил о приостановке подготовки ко второму чтению законопроекта о рынке электроэнергии до момента Ротации членов Нацкомисси.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Парасюк застрял в лифте
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Алексей Якубин
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Павлив: история "борьбы" со "Сбербанком" – это его предпродажная подготовка. Видео
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ