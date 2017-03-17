ЕК направила Порошенко письмо с претензиями из-за энергорегулятора

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КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Европейская комиссия (ЕК) высказала президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману свое недовольство относительно затягивания принятия законопроекта о создании прозрачного энергетического регулятора.

Соответствующее письмо вице-президента ЕК Мароша Шефчовича обнародовала "Экономическая правда".

В письме, в частности, говорится о том, что принятие закона об энергетическом регуляторе является одним из условия получения 600 миллионов евро помощи от ЕС.

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Также в ЕК уверены, что создание прозрачного органа позволит привлечь новые инвестиции в Украину и отмечают, что НКРЭКУ не пользуется экспертной помощью, которую предлагает ЕС.

"Анализ упомянутых недавних решений регулятора экспертами ЕС показал, что, к сожалению, используемые методологии не полностью отвечают лучшей европейской практике", – пишет Шефчович.

Экономическая правда Письмо Мароша Шефчович Петру Порошенко

В связи с этим вице-президент Еврокомиссии просит Петра Порошенко выполнить закон о Национальной комиссии и назначить двух членов Конкурсной комиссии.

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Напомним, в феврале текущего года народный депутат от "Самопомочи" Лев Подлисецкий в связи со скандальными решениями НКРЭКУ по формуле "Роттердам+" и новой методологией присоединения к сетям, заявил о приостановке подготовки ко второму чтению законопроекта о рынке электроэнергии до момента Ротации членов Нацкомисси.