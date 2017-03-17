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    "Нафтогаз" уволил президента "Укртрансгаза"

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    В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что конкурс на должность президента "Укртрансгаза" будет объявлен в скором времени. Уволенный Игорь Прокопив занимал должность президента "Укртрансгаза" с августа 2014 года.
    Игорь Прокопив
    УНИАН

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Правление "Нафтогаза" решило уволить президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива, в ближайшее время объявит конкурс на этот пост, сообщила в пятницу пресс-служба "Нафтогаза".

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Правление НАК "Нафтогаз Украины" по согласованию с наблюдательным советом проголосовало за отставку президента ПАО "Укртрансгаз" Игоря Прокопива. "Нафтогаз" объявил поиск кандидатов и планирует в ближайшее время провести конкурс на замещение должности президента "Укртрансгаза". Обязанности президента "Укртрансгаза" временно будет исполнять первый вице-президент общества Мирослав Химко", — говорится в сообщении.

    Прокопив занимал должность президента "Укртрансгаза" с августа 2014 года.

    "Укртрансгаз" без помех и в дальнейшем будет обеспечивать надежное снабжение газом украинских и европейских потребителей, отмечает компания.

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