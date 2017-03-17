"Нафтогаз" уволил президента "Укртрансгаза"

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Правление "Нафтогаза" решило уволить президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива, в ближайшее время объявит конкурс на этот пост, сообщила в пятницу пресс-служба "Нафтогаза".

"Правление НАК "Нафтогаз Украины" по согласованию с наблюдательным советом проголосовало за отставку президента ПАО "Укртрансгаз" Игоря Прокопива. "Нафтогаз" объявил поиск кандидатов и планирует в ближайшее время провести конкурс на замещение должности президента "Укртрансгаза". Обязанности президента "Укртрансгаза" временно будет исполнять первый вице-президент общества Мирослав Химко", — говорится в сообщении.

Прокопив занимал должность президента "Укртрансгаза" с августа 2014 года.

"Укртрансгаз" без помех и в дальнейшем будет обеспечивать надежное снабжение газом украинских и европейских потребителей, отмечает компания.