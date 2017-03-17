ДТЭК требует завести дело из-за потери контроля над предприятиями в ЛДНР

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Крупнейшая частная энергокомпания ДТЭК, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, обратилась в полицию с просьбой завести дело в связи с потерей управления над предприятиями в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

ДТЭК в среду заявила о потере управления над предприятиями, расположенными на неподконтрольной Киеву территории. В компании заявили, что считают неприемлемым требование о перерегистрации предприятий, никакие формы давления не заставят ДТЭК изменить юрисдикцию активов.

"ДТЭК направила в Национальную полицию заявления о совершении преступлений в связи с потерей управления предприятиями, расположенными на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской области", — говорится в сообщении.

Предприятия подают списки утраченного имущества в правоохранительные органы, отметили в компании. Заявления были поданы по статье Уголовного кодекса Украины, предполагающей требования "прекратить ведение хозяйственной деятельности, соединенное с угрозой насилия, захват целостного имущественного комплекса организованной группой лиц".

"В связи с этим ДТЭК просит Национальную полицию начать досудебное расследование и принять меры для недопущения незаконного использования захваченной собственности", — говорится в заявлении.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.