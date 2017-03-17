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    Рост ВВП Украины за 2016 год составил 2,2%

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    По словам первого заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой, инфляция в 2016 году снизилась до 12,4%, номинальный ВВП по итогам года составил 2,396 трлн грн.
    Экономика. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Рост реального ВВП Украины в 2016 году составил 2,2%, сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в ходе публичного отчета по показателям госбюджета за 2016 год.

    Илья Несходовский
    Илья Несходовский / Facebook
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    "На сегодня мы уже можем говорить о 2,2% роста реального ВВП в 2016 году", — сказала Маркарова.

    По ее словам, номинальный ВВП по итогам года составил 2,396 трлн грн. Также Маркарова напомнила, что инфляция в 2016 году снизилась до 12,4%, что практически соответствует прогнозам Минфина.

    "Представляя отчет за 2016 год, рада сказать, что нам удалось вернуться к росту, и это главное достижение наряду с выполнением или даже перевыполнением по ряду статей", — сказала замминистра.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета заявил, что в 2017 году рост ВВП может быть выше 3%.

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