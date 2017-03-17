Французы за свой счет согласились очистить Украину от львовского мусора

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Львов договорился с французской компанией Egis о строительстве мусороперерабатывающего завода. Об этом мэр города Андрей Садовый написал на своей странице в Facebook.

"Через час подписываем с французской компанией Egis соглашение на изготовление проекта современного мусороперерабатывающего комплекса и корректировку проекта рекультивации старой свалки", — написал он.

По его словам, средства выделяет Франция.

Ранее в пресс-службе Славутской районной государственной администрации сообщили, что в селе Берездов Хмельницкой области местные жители обнаружили на свалке около 20 тонн львовского мусора.

Также сообщалось о найденном львовском мусоре близ села Гайово Киверцовского района Волынской области