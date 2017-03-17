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    Экономика

    Французы за свой счет согласились очистить Украину от львовского мусора

    (обновлено: )25905
    По словам мэра Львова, в ближайшие часы состоится подписание с французской компанией Egis соглашения на изготовление проекта современного мусороперерабатывающего комплекса и корректировку проекта рекультивации старой свалки.
    Львовский мусор в Овидиопольском районе Одесской области
    Думская.net

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Львов договорился с французской компанией Egis о строительстве мусороперерабатывающего завода. Об этом мэр города Андрей Садовый написал на своей странице в Facebook.

    Львовский мусор в Овидиопольском районе Одесской области
    Думская.net
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    "Через час подписываем с французской компанией Egis соглашение на изготовление проекта современного мусороперерабатывающего комплекса и корректировку проекта рекультивации старой свалки", — написал он.

    По его словам, средства выделяет Франция.

    Ранее в пресс-службе Славутской районной государственной администрации сообщили, что в селе Берездов Хмельницкой области местные жители обнаружили на свалке около 20 тонн львовского мусора.

    Также сообщалось о найденном львовском мусоре близ села Гайово Киверцовского района Волынской области

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