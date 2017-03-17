Порошенко анонсировал создание украинского истребителя

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет создавать свой собственный многоцелевой истребитель. Об этом сообщает издание IHS Jane's 360.

Эскиз боевой машины был представлен главе государства в ходе его визита в конструкторское бюро Ивченко-Прогресс в Запорожье. Как предполагает издание, истребитель будет иметь сильное сходство с МиГ-29, однако на него не будут устанавливать бортовые системы российского производства.

Создаваемый самолет получил название "Легкий бойовий литак".

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Напомним, в марте были проведены успешные испытания новой партии украинских противотанковых ракет.