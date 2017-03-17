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17.03.201708:42
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    НБУ повысил курс доллара и евро

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на пятницу на отметке 2893,76 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,632 гривны за 10 рублей, доллара - 2697,90 гривны за 100 долларов.
    Пункт обмена валют в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 17 марта, на уровне 2697,90 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2893,76 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,632 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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