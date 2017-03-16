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    Экономика

    Стал известен перечень товаров, разрешенных для перевозки в зоне АТО

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (136)

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    В перечень включено оборудование, запчасти и комплектующие, сырье и готовую продукцию, химматериалы, горюче-смазочные материалы, инструменты и спецодежда для угледобывающей, энергетической отраслей и инфраструктуры.
    Участники блокады Донбасса, один из редутов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Приказ Министерства по вопросам временно неконтролируемых территорий и внутренне перемещенных лиц об утверждении "Перечня товаров и продукции, разрешенных для перемещения из и на временно неконтролируемую территорию в районе проведения антитеррористической операции" вступил в силу, передает "Громадське".

    Документ опубликован в газете "Урядовый курьер" в четверг, 16 марта, и вступает в силу с момента опубликования.

    В перечень включено оборудование, запчасти и комплектующие, сырье и готовую продукцию, химматериалы, горюче-смазочные материалы, инструменты и спецодежда для угледобывающей, энергетической отраслей и инфраструктуры.

    В четверг президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также "возврата захваченных предприятий".

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

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