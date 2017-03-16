Кабмин обнародовал решение о продлении ЧП в энергетике

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Кабмин Украины обнародовал на своем сайте принятое в четверг решение о продлении на месяц чрезвычайных мер в энергетике.

Правительство 15 февраля приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Решение вступило в действие 17 февраля и может продлеваться по решению Кабмина. На заседании в четверг правительство решило продлить меры еще на месяц.

"Продлить срок действия временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии, предусмотренных распоряжением кабинета министров Украины от 15 февраля 2017 года "О принятии временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии", на один месяц", — говорится в решении.

Решение принято для обеспечения надежной бесперебойной работы объединенной энергетической системы Украины, а также предотвращения возникновения дисбаланса между производством и потреблением электроэнергии, пояснила пресс-служба Кабмина.

"Документом, в частности, предусмотрено продолжение принятия мер по обеспечению уменьшения объема потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применения в случае возникновения необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций", — говорится в комментарии к распоряжению Кабмина.

В среду Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) одобрил предложение президента Украины Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.