Китайцы открывают камнедобывающее предприятие в Крыму

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. В районе Алушты в апреле бизнесмены из Китая собираются открыть крупное камнедобывающее предприятие, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.

"У нас в апреле будет открытие в районе Алушты большого предприятия по добыче камня на Шархинском карьере", — сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму", отметив, что предприятие откроют бизнесмены из Китая.

Константинов отметил, что открытие будущего предприятия свидетельствует об активизации инвестиционных процессов в Крыму.

"… Идут процессы. Они, может быть, не такие быстрые, как бы нам хотелось, но уже такого страха как раньше, у них (зарубежных инвесторов — ред) нет. Если во время наших первых встреч с иностранцами в 2014 году они были уверены, что здесь стоят российские танки и никакого референдума не было вообще, то сейчас таких глупых вопросов уже никто не задает. Все больше вникают в юридические, политические аспекты принятия решения (о вхождении Крыма в состав РФ)", — подчеркнул Константинов.

Глава крымского парламента отметил, что на полуострове еще достаточно "открытых ниш, где иностранный бизнес имеет хорошие шансы".

Крым был присоединен к России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.