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    Данилюк надеется на получение транша от МВФ на следующей неделе

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (289)

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    Министр отметил, что получение транша будет рекордом для Украины, так как ранее страна никогда не доходила так далеко в программе сотрудничества с МВФ.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк заявил, что в понедельник, 20 марта, состоится заседание Совета директоров Международного валютного фонда, и Украина уже на следующей неделе может получить следующий транш от МВФ в размере 1 млрд долл.

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    Об этом он заявил в ходе инвестиционной конференции в Киеве.

    "В следующий понедельник состоится встреча директоров МВФ. Я думаю, на следующей неделе мы уже получим транш МВФ", — сказал Данилюк.

    При этом министр отметил, что получение этого транша будет рекордом для Украины, так как ранее страна никогда не доходила так далеко в программе сотрудничества с МВФ.

    Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко надеется, что Украина уже в марте сможет получить 1 миллиард долларов транша от Международного валютного фонда.

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