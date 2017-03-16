Данилюк надеется на получение транша от МВФ на следующей неделе

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк заявил, что в понедельник, 20 марта, состоится заседание Совета директоров Международного валютного фонда, и Украина уже на следующей неделе может получить следующий транш от МВФ в размере 1 млрд долл.

Об этом он заявил в ходе инвестиционной конференции в Киеве.

"В следующий понедельник состоится встреча директоров МВФ. Я думаю, на следующей неделе мы уже получим транш МВФ", — сказал Данилюк.

При этом министр отметил, что получение этого транша будет рекордом для Украины, так как ранее страна никогда не доходила так далеко в программе сотрудничества с МВФ.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко надеется, что Украина уже в марте сможет получить 1 миллиард долларов транша от Международного валютного фонда.