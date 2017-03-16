"Дочка" "Сбербанка" с четверга вводит новые ограничения для физлиц

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Украинская "дочка" "Сбербанка" сообщила, что с четверга вводит новые ограничения по операциям и услугам для физических лиц.

"С целью гарантирования стабильной работы банка, предотвращения нарушений операционной деятельности, вследствие противоправных действий третьих лиц, а также для обеспечения доступности наличных денежных средств, было принято решение с 16 марта 2017 года установить… временные ограничения по банковским операциям и услугам для физических лиц", — говорится в сообщении "дочки" "Сбербанка".

В частности, введены ограничения по текущим счетам на выдачу наличных денежных средств в национальной и/или иностранной валюте, а также банковских металлов, с текущих счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 тысяч гривен в сутки на одного клиента. Также банк ограничил осуществление любых безналичных операций с текущих счетов физических лиц 30 тысячами гривен в сутки на одного клиента.

Также установлены лимиты и для операций по карточным счетам. "На проведение любых безналичных операций с карточных счетов (в том числе, но не исключительно, переводов с карт банка (card to card, person to person), расчетов картами банка в торгово-сервисных сетях, расчетов картами в сети интернет и др.) в размере 30000 гривен/ 1100 долларов США / 1000 евро в сутки по одному карточному счету клиента", — сообщили в банке.

Также введены лимиты на снятие наличных с карточных счетов в размере 20000 гривен/750 долларов США/700 евро (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счету клиента. Кроме того, выплата (погашение) именных депозитных (сберегательных) сертификатов для физических лиц производится только через текущий счет клиента.

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Ранее стало известно о повреждении банкоматов банка в различных регионах Украины. Кроме того, центральный офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве, в котором также расположено отделение, заблокирован активистами, которые добиваются закрытия учреждения.

"Дочка" "Сбербанка" с 15 марта ограничила выдачу наличных средств физическим лицам в кассах банка.