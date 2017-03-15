"Сбербанк" в Украине вводит временные суточные лимиты для юрлиц и ФЛП

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Украинская "дочка" "Сбербанка" вводит временные суточные лимиты для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

"Для обеспечения стабильности в обслуживании юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в условиях противозаконных действий в отношении банка третьих лиц, будут установлены временные суточные лимиты", — сообщается на сайте банка.

В частности со среды введены ограничения по текущим счетам на выдачу наличных средств по денежному чеку или на межбанковские безналичные перечисления с текущих счетов на одного клиента для юридических лиц в размере трех миллионов гривен или эквивалент в другой иностранной валюте (около 111 тысяч долларов).

Для физических лиц-предпринимателей, в том числе нотариусов, адвокатов и самозанятых лиц лимит составит 300 000 гривен или эквивалент в другой иностранной валюте (около 11 тысяч долларов) в день.

Указанные ограничения распространяются на операции по выдаче наличных — по выплате заработной платы, а также безналичным расчетам: на платежи, направленные на оплату заработной платы, а также бюджетные платежи, а также на валюту, купленную на МВРУ 15 марта 2017 года.

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С 16 марта для корпоративных клиентов будут введены ограничения на операции по снятию наличных средств с карточных счетов в размере 20 000 гривен/750 долларов США/700 Евро (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счёту клиента. Также ограничения введены на любые безналичные операции с карточных счетов (в том числе, но не исключительно, переводов с карт банка, расчетов картами банка в торгово-сервисных сетях, расчетов в сети интернет и др.) в размере 30 000 гривен/1100 долларов США/1000 Евро (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счёту клиента.

Ранее украинская "дочка" "Сбербанка" сообщила, что работает в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами.