Госаудитслужба: стоимость ремонта автодорог Киева завышена на 11 млн грн

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Государственная аудиторская служба выявила завышение подрядчиками стоимости ремонта дорог Киева на сумму около 11 млн грн по результатам проведенной плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности коммунальной корпорации "Киевавтодор" за период с 1 января 2014 года и по 1 сентября 2016 года.

Как сообщили в пресс-службе Госаудитслужбы, подрядчики безосновательно увеличили объемы выполненных работ, внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения об использованных материалах и строительных машинах, а также неправильно применили нормы и расценки на выполнение таких работ.

"Следует заметить, что один из исполнителей ремонтных работ — а именно компания "Тилльман Инжиниринг" — препятствовал специалистам Госаудитслужбы, из-за чего невозможно было провести встречную сверку, чтобы документально подтвердить стоимость выполненных по заказу КК "Киевавтодор" работ по капитальному ремонту Южного моста через Днепр (Дарницкий район Киева) на сумму более 46 млн грн", — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в ходе ревизии Госаудитслужба выявила нарушения законодательства в сфере закупок за госсредства. В частности, "Киевавтодор" не отменил торги и заключил с подрядчиками договоры на общую сумму почти 418 млн грн, несмотря на несоответствие предложений участников торгов требованиям документации конкурсных торгов.

Госаудитслужба уведомила Киевскую городскую государственную администрацию о результатах ревизии, а также направила соответствующие материалы в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть поставила перед собой задачу за 3-4 года значительно улучшить состояние киевских дорог.