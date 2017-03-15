НБУ: Украина не понесет потерь от санкций к "дочкам" российских госбанков

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова завила, что Украина не понесет финансовых потерь от применения предложенных НБУ санкций к дочерним структурам российских государственных банков.

"Активы этих банков полностью покрывают их обязательства, поэтому о финансовых потерях мы сейчас не говорим", – отметила она.

Рожкова подчеркнула, что в "дочках" российских госбанков в Украине на сегодня сосредоточено 36 млрд грн обязательств перед украинскими клиентами, включая юридических и физических лиц, в то время как портфель активов этих банков составляет 150 млрд грн.

Она отметила отсутствие рисков встречных аналогичных действий Российской Федерации, поскольку в РФ банковский сектор Украины не представлен, а работающие в Украине дочерние структуры подчиняются законодательству нашей страны.

Ранее НБУ предложил СНБО ввести санкции к дочерним структурам российских госбанков в Украине в форме запрета на вывод капитала за пределы страны.