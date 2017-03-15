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    "Метинвест" утратил контроль над всеми активами в ЛДНР

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (100)

    (обновлено: )20360
    В пресс-службе сообщили, что на предприятия группы "Метинвест" на НКТ пришли неизвестные люди, которые потребовали перерегистрировать предприятия в юрисдикции непризнанных республик.
    Группа компаний Метинвест
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Металлургическая группа "Метинвест" сообщила, что утратила контроль над всеми своими предприятиями на не контролируемых властями Украины территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба компании.

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    "Вследствие требований руководства непризнанных республик о необходимости перерегистрации предприятий, находящихся в так называемых "ДНР" и "ЛНР", группа "Метинвест" заявляет о полной потере контроля над работой всех своих активов на НКТ", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе сообщили, что на предприятия группы "Метинвест" на НКТ пришли неизвестные люди, которые потребовали перерегистрировать предприятия в юрисдикции непризнанных республик, а также начали инвентаризацию и опись имущества. В случае неповиновения они угрожали сотрудникам предприятий физической расправой. 

    Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступает в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

    В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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