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    Экономика

    НБУ предложил запретить "дочкам" госбанков РФ выводить капитал из страны

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    Замглавы регулятора Яков Смолий уточнил, что речь идет о введении санкций против украинских Сбербанка, ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка).
    Часы на здании Национального банка Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины предложил запретить "дочкам" российских государственных банков выводить капитал за пределы Украины.

    Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
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    Об этом заявил первый замглавы регулятора Яков Смолий.

    "Применение таких санкций будет означать запрет на осуществление любых финансовых операций в пользу материнских банков: это предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупка ценных бумаг, размещение средств на корсчетах и другие операции, также это запрет на выплату дивидендов, процентов и возвращение межбанковских кредитов, средств с корсчетов и субординированного долга", — сказал Смолий.

    Он уточнил, что речь идет о введении санкций против украинских Сбербанка, ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). По словам первого замглавы Нацбанка Украины, предложенная мера призвана защитить средства украинцев в этих банках.

    Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ранее в среду поручил Нацбанку и Службе безопасности страны в течение суток внести предложения о введении санкций против банковских организаций, в капитале которых есть доля российских госбанков.

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