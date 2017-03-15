НБУ предложил запретить "дочкам" госбанков РФ выводить капитал из страны

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины предложил запретить "дочкам" российских государственных банков выводить капитал за пределы Украины.

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Об этом заявил первый замглавы регулятора Яков Смолий.

"Применение таких санкций будет означать запрет на осуществление любых финансовых операций в пользу материнских банков: это предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупка ценных бумаг, размещение средств на корсчетах и другие операции, также это запрет на выплату дивидендов, процентов и возвращение межбанковских кредитов, средств с корсчетов и субординированного долга", — сказал Смолий.

Он уточнил, что речь идет о введении санкций против украинских Сбербанка, ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). По словам первого замглавы Нацбанка Украины, предложенная мера призвана защитить средства украинцев в этих банках.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ранее в среду поручил Нацбанку и Службе безопасности страны в течение суток внести предложения о введении санкций против банковских организаций, в капитале которых есть доля российских госбанков.