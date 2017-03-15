НБУ не имеет претензий к "дочкам" банков РФ

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Нацбанк Украины не имеет претензий к "дочкам" российских госбанков с точки зрения выполнения надзорных требований регулятора, заявила в среду заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Украинские банки с государственным российским капиталом работают в рамках пруденциальных норм, они докапитализированы. На сегодняшний день с точки зрения надзорных требований у нас нет претензий к этим банкам. Они работают в обычном режиме, выполняя план и обслуживая всех своих клиентов", — заявила Рожкова на брифинге.

Рожкова добавила, что украинские "дочки" госбанков РФ имеют обязательства перед физическими и юридическими лицами Украины на 36 миллиардов гривен (около 1,4 миллиарда долларов).

"На сегодняшний день в этих банках сосредоточено 36 миллиардов гривен (около 1,4 миллиарда долларов) обязательств перед юридическими и физическими лицами. Из них 21 миллиард гривен – обязательства перед физическими лицами и 15 миллиардов гривен – это обязательства перед юридическими лицами", — сказала она.

"Хочу всех сразу успокоить, на противовес этим обязательствам в указанных банках сосредоточено почти 150 миллиардов гривен (около 5,6 миллиарда долларов) кредитного портфеля. То есть, обслуживание и погашение кредитного портфеля обеспечит выполнение этими банками обязательств перед клиентами", — добавила Рожкова.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ранее в среду поручил Нацбанку и Службе безопасности страны в течение суток внести предложения о введении санкций против банковских организаций, в капитале которых есть доля российских госбанков.

Всего в Украине работают восемь структур российских банковских групп: украинские "Сбербанк", ВТБ и Альфа-банк, "Укрсоцбанк" (принадлежит "Альфа-групп"), "БМ Банк" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанк" ("дочка" ВЭБа), VS Bank ("дочка" "Сбербанка") и банк "Форвард" (входит в группу "Русский стандарт"). Таким образом, поручение не касается только Альфа-банка и "Укрсоцбанка", а также "Форварда".

В понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Пресс-служба "Сбербанка" в Украине сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что активисты заложили бетонными блоками вход в их центральный офис в Киеве.

"Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с чем Киев категорически не согласен. В Нацбанке Украины заявили, что готовы инициировать применение санкций к украинской "дочке" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных республик. В НБУ отметили, что, в соответствии с законом Украины "О санкциях", решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента.

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