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    Тридцать составов в сутки. В ДНР рассказали о торговле с Киевом

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    (обновлено: )94630
    В ДНР сообщили, что до начала блокады через линию соприкосновения ежесуточно перемещалось до 30 железнодорожных составов и до полутора тысяч вагонов.
    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Каждый день до блокады с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики на подконтрольную Киеву территорию перемещались около 30 железнодорожных составов и до 1,5 тысячи вагонов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства транспорта ДНР.

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    "До начала блокады через линию соприкосновения ежесуточно перемещалось до 30 железнодорожных составов и до полутора тысяч вагонов. С территории Украины на предприятия, которые ранее находились под украинской юрисдикцией и были расположены на территории ДНР, поступало сырье, обратно вывозилась готовая продукция. В настоящее время перевозки не осуществляются", — сказал представитель ведомства.

    Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

    Это решение вступило в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

    В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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