Тридцать составов в сутки. В ДНР рассказали о торговле с Киевом

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Каждый день до блокады с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики на подконтрольную Киеву территорию перемещались около 30 железнодорожных составов и до 1,5 тысячи вагонов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства транспорта ДНР.

"До начала блокады через линию соприкосновения ежесуточно перемещалось до 30 железнодорожных составов и до полутора тысяч вагонов. С территории Украины на предприятия, которые ранее находились под украинской юрисдикцией и были расположены на территории ДНР, поступало сырье, обратно вывозилась готовая продукция. В настоящее время перевозки не осуществляются", — сказал представитель ведомства.

Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Это решение вступило в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.