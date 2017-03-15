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    Захарченко: блокаду отменять не собираемся

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    Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко отметил, что республика не снимет блокаду, пока украинские власти не выполнят политическую часть минских соглашений.
    Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная Донецкая народная республика не снимет запрет на вывоз продукции и сырья на подконтрольные Киеву территории, пока власти Украины не выполнят минские соглашения, заявил РИА Новости глава ДНР Александр Захарченко, комментирую введение полной транспортной блокады со стороны Киева.

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    Ранее СНБО Украины заявил о введении полной транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступает в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что полная транспортная блокада Донбасса противоречит минским соглашениям.

    "Решение (президента Украины Петра) Порошенко и СНБО — это внутренняя история бывшей Украины. Точнее, это факт внутренней борьбы за власть в Киеве, которую Порошенко, похоже, проигрывает. К нам это уже не имеет никакого отношения", — сказал Захарченко.

    Он отметил, что ДНР с 1 марта вынуждена была в ответ на блокаду ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, а также запрет на вывоз на подконтрольную Киеву территорию продукции и сырья из ДНР.

    "Эту блокаду с нашей стороны мы не отменяли. И не собираемся, пока Киев не выполнит свои обязательства по минским соглашениям, прежде всего, политическую часть. Поэтому Киев на своей стороне линии разграничения может делать что хочет: вводить блокаду, снимать. Нам всё равно. Мы свою позицию не меняем", — добавил Захарченко.

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