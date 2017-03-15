Захарченко: блокаду отменять не собираемся

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная Донецкая народная республика не снимет запрет на вывоз продукции и сырья на подконтрольные Киеву территории, пока власти Украины не выполнят минские соглашения, заявил РИА Новости глава ДНР Александр Захарченко, комментирую введение полной транспортной блокады со стороны Киева.

Ранее СНБО Украины заявил о введении полной транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступает в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что полная транспортная блокада Донбасса противоречит минским соглашениям.

"Решение (президента Украины Петра) Порошенко и СНБО — это внутренняя история бывшей Украины. Точнее, это факт внутренней борьбы за власть в Киеве, которую Порошенко, похоже, проигрывает. К нам это уже не имеет никакого отношения", — сказал Захарченко.

Он отметил, что ДНР с 1 марта вынуждена была в ответ на блокаду ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, а также запрет на вывоз на подконтрольную Киеву территорию продукции и сырья из ДНР.

"Эту блокаду с нашей стороны мы не отменяли. И не собираемся, пока Киев не выполнит свои обязательства по минским соглашениям, прежде всего, политическую часть. Поэтому Киев на своей стороне линии разграничения может делать что хочет: вводить блокаду, снимать. Нам всё равно. Мы свою позицию не меняем", — добавил Захарченко.