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    Нацбанк повысил курс доллара

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен НБУ на уровне 2860,19 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,563 гривны за 10 рублей, доллара - 2690,42 гривны за 100 долларов.
    100 долларовая купюра
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 15 марта, на уровне 2690,42 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2860,19 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,563 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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