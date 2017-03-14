Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 13 марта составил 8,181 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,13%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 26,43% с 26,46% в предыдущий день.

Пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Белявский 11 марта сообщил, что Украина прекратила отбор газа из ПХГ и начала его закачку в режиме 4,5 миллиона кубометров в сутки. Согласно данным на сайте "Укртрансгаза", запасы в ПХГ с 9 марта начали расти, однако по состоянию на 12 и 13 марта – вновь незначительно уменьшались.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

Россия, Украина и ЕК в декабре прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако договориться стороны так и не смогли, так как Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".