США выделят Украине $54 млн техпомощи

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Украина подписала соглашение с США о выделении украинской стороне 54 миллионов долларов.

Средства выделяются в рамках технической помощи на обеспечение стабильного экономического роста, верховенства права и демократии, передает УНИАН.

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Отмечается, что соответствующее соглашение было подписано первым вице-премьером — министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым и региональным директором USAID Сюзан Фриц в присутствии посла США Мари Йованович и заместителя главы USAID Марго Эллис во вторник в Киеве.

"Сегодня мы говорим о дополнительной технической помощи в размере 54 миллионов долларов, что свидетельствует о тесном сотрудничестве наших правительств. … Стоит вопрос использования средств. Первое – это энергетическая сфера, второе направление – верховенство права, третье направление – развитие отчетности правительства перед гражданами Украины", – сказал Кубив.

По его словам, общий объем технической помощи по данной программе с учетом дополнительно выделенных средств увеличился до 123 миллионов долларов.

Ранее Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предложил сохранить в оборонном бюджете на 2017 финансовый год статью о выделении средств Украине для приобретения оружия, однако за исключением ПЗРК.