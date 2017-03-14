Персонал украинских предприятий Донбасса будет под управлением ДНР

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Весь персонал на предприятиях, находившихся под украинской юрисдикцией и перешедших под внешнее управление в самопровозглашенной Донецкой народной республике, также перейдет под управление 15 марта, заявил журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

Ранее власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

"По количеству людей, перешедших по состоянию на 14.00, перешло более 57% рабочих. До завтра, до обеда перейдут 100%", — сказал он.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что из-за транспортной блокады внешнее управление в ДНР введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции. Ввести внешнее управление с 1 марта решили и власти ЛНР.

В конце января группа бывших участников бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

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Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.