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    Персонал украинских предприятий Донбасса будет под управлением ДНР

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    Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что до среды 100% персонала предприятий украинской юрисдикции перейдет под управление республики.
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Весь персонал на предприятиях, находившихся под украинской юрисдикцией и перешедших под внешнее управление в самопровозглашенной Донецкой народной республике, также перейдет под управление 15 марта, заявил журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

    Флаг Германии
    TOBIAS SCHWARZ / AFP
    Станет ли Берлин куратором ЛДНР?

    Ранее власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

    "По количеству людей, перешедших по состоянию на 14.00, перешло более 57% рабочих. До завтра, до обеда перейдут 100%", — сказал он.

    Ранее глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что из-за транспортной блокады внешнее управление в ДНР введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции. Ввести внешнее управление с 1 марта решили и власти ЛНР.

    В конце января группа бывших участников бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

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    Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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