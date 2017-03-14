НБУ повысит лимит покупки наличной валюты физлицами в 12 раз

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) планирует в рамках валютной либерализации повысить лимит покупки физическими лицами наличной валюты до эквивалента 150 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка $5,5 тыс, или в 12 раз выше действующего лимита.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, выступая в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, сообщает УНИАН.

"У нас есть лимит продажи наличной валюты физлицам на уровне около $500, мы хотим повысить его до суммы, которая предусмотрена финансовым мониторингом — это 150 тысяч", — сказал Смолий, отмечая, что это решение будет принято в рамках соответствующего этапа валютной либерализации.

Действующий однодневный лимит НБУ по продаже наличной валюты физлицам "в одни руки" в настоящее время установлен на уровне эквивалента 12 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка $450.

Напомним, в феврале НБУ повысил предельный объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривны в 5 раз — до 0,5% от размера регулятивного капитала банка в эквиваленте с 0,1%, установленных ранее.