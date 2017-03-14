наверх
14.03.201717:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Экономика

    НБУ повысит лимит покупки наличной валюты физлицами в 12 раз

    (обновлено: )174
    Действующий однодневный лимит НБУ по продаже наличной валюты физлицам "в одни руки" в настоящее время установлен на уровне эквивалента 12 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка $450.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) планирует в рамках валютной либерализации повысить лимит покупки физическими лицами наличной валюты до эквивалента 150 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка $5,5 тыс, или в 12 раз выше действующего лимита.

    График. Архивное фото
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Инфляция будет расти, без вариантов. Версия НБУ и реальность

    Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, выступая в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, сообщает УНИАН.

    "У нас есть лимит продажи наличной валюты физлицам на уровне около $500, мы хотим повысить его до суммы, которая предусмотрена финансовым мониторингом — это 150 тысяч", — сказал Смолий, отмечая, что это решение будет принято в рамках соответствующего этапа валютной либерализации.

    Действующий однодневный лимит НБУ по продаже наличной валюты физлицам "в одни руки" в настоящее время установлен на уровне эквивалента 12 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка $450.

    Напомним, в феврале НБУ повысил предельный объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривны в 5 раз — до 0,5% от размера регулятивного капитала банка в эквиваленте с 0,1%, установленных ранее.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Депутат Верховной Рады Юрий Павленко. Архивное фото
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Кому следует извиниться первым: что думают турки и голландцы о конфликте между странами. Видео
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией