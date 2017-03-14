Порошенко: Киев не будет сотрудничать с "захваченными" в ЛДНР предприятиями

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. После национализации украинских предприятий в самопровозглашенных ДНР и ЛНР Киев не может иметь с этими предприятиями никаких торговых отношений, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном, сообщила пресс-служба украинского президента.

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Порошенко подчеркнул, что ДНР и ЛНР "захватили" украинские предприятия, которые работали в правовом поле Украины – платили налоги в украинский бюджет, выплачивали зарплату в гривнах.

"После захвата этих предприятий мы не можем иметь никаких торговых отношений с этими "конфискованными" предприятиями. Мы не будем позволять никакой их деятельности. И просим поддержки этих решений, в том числе путем усиления санкций ЕС против Российской Федерации", — заявил Порошенко.

Ранее власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в ответ на транспортную блокаду со стороны украинских радикалов ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.